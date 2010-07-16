Бессменный талисман Лошицкого парка – заручальный дуб, возраст которого насчитывает несколько веков, стал историей. По чьей вине погибло знаменитое дерево выясняла наш дежурный по городу Юлия Зинько.

Один из символов Лошицкого парка ушел в историю. Заручальный дуб простоял три сотни лет и не выдержал порывов ветра. Еще в выходные молодожены приезжали обнимать многовековой дуб на счастье. Приходили, прикладывали руки, загадывали желания и они, вроде бы, сбывались. По описи гиганту – 190 лет, по кольцам - все триста, а по легенде – четыреста. Он перенес катаклизмы, пожар и… погиб в шторм.

Но возможность попросить любви, здоровья и вдохновения осталась.

Анатолий Авдеевич, директор Лошицкого садово-паркового хозяйства:

Я думаю, что мы всю эту верхушку уберем, а то, что осталось, как память, приведем в более-менее благоприятный вид и оставим для посетителей парка.