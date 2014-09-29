Поезд Брест-Москва столкнулся с автомобилем Hyundai в Жабинковском районе

Новости Беларуси. К счастью, в этой аварии никто не пострадал. В результате столкновения повреждена колесная пара у локомотива. Автомобиль получил механические повреждения.

В машине находились 2 человека, помощь медиков им не понадобилась.

Пресс-служба Брестского областного управления МЧС:

28.09.2014 года в 12-22 в центр оперативного управления Жабинковского подразделения МЧС от очевидца поступило сообщение о том, что в районе железнодорожной станции деревни Матеевичина на неохраняемом регулируемом железнодорожном переезде произошло столкновение поезда с легковым автомобилем. Поезд «Брест-Москва» был отбуксирован на ж/д станцию «Жабинка». Задержка в его движении составила 1 час 14 минут. Задержка в движении электропоездов сообщением «Брест-Минск» составила 15 минут.

Напомним, на минувших выходных на автошоу в Нидерландах произошла трагедия.

Во время показательных выступлений в толпу въехал так называемый монстр-трак – внедорожник на огромных колесах весом несколько тонн.

После очередного номера автомобиль потерял управление. В результате трагедии три человека погибли, около 15 пострадали. Подробности вы узнаете из видео.