Поджог в центре столицы

Причина пожара, произошедшего накануне, в центре Минска, на улице Смоленской - поджог. Об этом сообщили сегодня в МЧС столицы. Специалисты полагают, что дом подожгли скорее по случайности: двухэтажная постройка уже давно стояла заброшенной, и, по словам жителей соседних домов, в ней поселились бомжи. Пресс-секретарь Минского городского управления МЧС Глеб Свирид: "Данный дом отключен от всех коммуникаций, там не было газа и электричества, так что не могло быть другой причины, кроме как внешний какой-то источник огня. Теперь расследованием займется РОВД."