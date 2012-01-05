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Поджигателя из Лос-Анджелеса подозревают и в поджоге собственного дома в Германии

05 января 2012 08:16
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Новости США. Поджигателю из Лос-Анджелеса предъявили обвинения. На данный момент гражданин Германии помещен в окружную тюрьму под усиленное наблюдение, поскольку власти опасаются суицида.

24-летний Гарри Буркхарт был арестован по подозрению в серии поджогов, которые начались в Лос-Анджелесе 30 декабря.

В ходе расследования также выяснилось, что арестованный в США молодой человек ранее был объявлен в розыск на родине, в Германии: там его подозревают в поджоге собственного дома, который сгорел в октябре 2011 года.

# происшествия

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