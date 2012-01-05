Поджигателя из Лос-Анджелеса подозревают и в поджоге собственного дома в Германии

Новости США. Поджигателю из Лос-Анджелеса предъявили обвинения. На данный момент гражданин Германии помещен в окружную тюрьму под усиленное наблюдение, поскольку власти опасаются суицида.

24-летний Гарри Буркхарт был арестован по подозрению в серии поджогов, которые начались в Лос-Анджелесе 30 декабря.

В ходе расследования также выяснилось, что арестованный в США молодой человек ранее был объявлен в розыск на родине, в Германии: там его подозревают в поджоге собственного дома, который сгорел в октябре 2011 года.