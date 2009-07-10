Поджигателей автомобилей в Минской области разыскивает милиция

Об этом сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Минского облисполкома.

Возгорание «Фиата» произошло в деревне Седча. Автомобиль находился возле одного из домов, владельцу машины причинен ущерб на сумму 18 миллионов рублей.



Возбуждено уголовное дело по ст. 218 ч. 2 УК РБ (умышленные уничтожение либо повреждение имущества, совершенные общеопасным способом либо повлекшие причинение ущерба в крупном размере). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до десяти лет.



За последние несколько месяцев это третий умышленный поджог автомобилей в Минской области. Так в мае в Борисове сгорели три машины. Возгорание произошло возле подъезда одного из домов. Огнем уничтожено две автомашины «Фольксваген Пассат» и поврежден «Опель Вектра». Еще одна машина сгорела в Жодино. Там владелец лишился автомобиля Mazda 626. Сейчас милиция занимается поиском преступника-пиромана, сообщает«БелТА»