Подзарядка от телефона стала причиной пожара в студенческом общежитии

Мороз в пятнадцать градусов заставил учащихся тушить огонь самостоятельно.

Пожарная сигнализация сработала ровно за два часа до отбоя. В 21.00 сотни студентов бросились к спасительным лестницам. Едкий дым уже не давал дышать.

Когда в дым добрался до четвертого этажа студенческого общежития, в здании практически никого не осталось. В считанные минуты 250 ребят оказались на улице. Почти все без зимних курток и в домашних тапочках. Двадцать минут ожидания на пятнадцатиградусном морозе заставили действовать решительно.

Роман Федосов, учащийся Краснобережского государственного аграрного колледжа:

Была нулевая видимость, терпкий едкий дым — невозможно дышать, невозможно было работать одному. Поэтому мы вчетвером оперативно менялись.

Василий Кузьменков, учащийся Краснобережского государственного аграрного колледжа:

Ворвавшись в комнату, мы стали бить в потолок, чтобы создать эффект дождя, а потом по кроватям — чтобы сбить основной огонь. Сразу отключили свет, чтобы не было электровозгорания

Ночное ЧП и для Михаила стало почти боевым крещением. Будущий техник-механик уже никак не ожидал, что в одно мгновенье освоит профессию огнеборца.

Михаил Зыкун, учащийся Краснобережского государственного аграрного колледжа:

Если в дальнейшем будем работать в больших организациях, это всё пригодится. В жизни всякое бывает.

Больше всего сегодня переживает Анна Томашевская. Общежитие эвакуировал ее мобильный, а точнее зарядное устройство. Именно оно стало причиной внезапного пожара. Девушка оставила сотовый всего на пару минут и теперь без связи.

Анна Тамашевская, учащаяся Краснобережского государственного аграрного колледжа:

Телефон не работает: когда тушили, он намок. С опаской теперь буду относиться к подзарядкам и вообще к электричеству.

Пользоваться в общежитии электроприборами запрещено. Но мобильники в этот черный список не попали.

Вера Сныткова, заместитель директора по воспитательной работе Краснобережского государственного аграрного колледжа:

В общежитии запрещено пользоваться всеми электроприборами. Но без подзарядки обойтись не можем.

Внезапный пожар в колледже сегодня обсуждают все. Главное, считают, теперь не заболеть. Все-таки ночи в нынешнем декабре на редкость морозные.