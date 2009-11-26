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Подстрелив кабана, друзья выплатили 2 миллиона и распрощались с ружьями

26 ноября 2009 10:00
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22 ноября пятеро друзей с ружьями и путевкой на пушнину отправились в лес. Но в зайца не стреляли, а убили дикого кабана.

На поиски охотников отправилась следственно-оперативная группа, потому что отстрел этого животного без соответствующего разрешения запрещен.  Стрелков нашли быстро. «Перепутали», — оправдывались они перед сотрудниками милиции. Теперь охотникам грозит возбуждение уголовного дела.

 — С объяснениями вроде «он бежал на меня» или «мы думали, что это заяц» сейчас разбирается следственно-оперативная группа, — рассказал «Р» Владимир Логимахов, начальник Мозырской межрайинспекции по охране животного и растительного мира. — Ущерб в два с небольшим миллиона рублей охотники уже выплатили. Кроме того, у них изъяли ружья.

# происшествия

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