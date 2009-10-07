Подросток упал с высоты 16 метров и остался жив

14-летний школьник провалился в шлюз Жигулевской ГЭС.

Пятеро мальчишек возвращались из похода домой в Тольятти на электричке. За безбилетный проезд кондуктор высадил «зайцев» прямо на плотине. Железная дорога проходит через Жигулевскую ГЭС. Мальчишки решили добраться до следующей остановки по шпалам. А поскольку уже стемнело, охрана плотины не заметила, как мальчишки пробрались в запретную зону.

Подростки проходили мимо шлюзов, когда им навстречу вывернула электричка. Мальчишки бросились врассыпную. 14-летний Вадим оступился и рухнул в шлюз с огромной высоты – 16 метров. Это все равно, что прыгнуть вниз с 5-этажного дома! Парнишке крупно повезло: он упал в воду и остался жив. На помощь бедолаге рванули охранники с ГЭС. Они бросили Вадиму спасательный круг.

Подросток смог самостоятельно взобраться в шлюзовую камеру, где его и вызволили спасатели, сообщает kp.by.