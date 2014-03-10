Подросток погиб от удара током, катаясь на крыше электропоезда в Подмосковье

Новости России. Трагедия произошла в Подмосковье вечером 9 марта. По версии следствия, группа подростков прибыла на станцию Никольское, чтобы покататься на крышах электропоездов. Во время стоянки электропоезда на станции один из них залез на крышу вагона, задел рукой линию контактной сети и получил удар током напряжением более 7 тысяч вольт. Мальчик скончался на месте.

Татьяна Морозова, представитель московского межрегионального следственного управления СК РФ на транспорте («Интерфаксу»):

Очевидец инцидента дернул ручку «стоп-крана» электропоезда, после чего прибывший на место помощник машиниста обнаружил тело несовершеннолетнего и сообщил об этом в экстренные службы. Остальные подростки скрылись с места происшествия.

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