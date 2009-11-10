Подросток почти сутки провел на льдине с белыми медведями

Десантники канадских военно-воздушных сил спасли 17-летнего подростка с дрейфующей льдины, которую он почти сутки делил с двумя белыми медведями.

Молодой человек вместе со своим старшим товарищем охотился в воскресенье, но отстал от своего спутника и оказался на дрейфующей льдине.

Спасатели обнаружили терпящего бедствие канадца еще в воскресенье вечером, но затем потеряли из виду и смогли вновь определить его местонахождение только на следующее утро — в 45 км от прежней точки. После обнаружения юноши два парашютиста совершили посадку на соседней льдине, вплавь добрались до пострадавшего и оставались с ним до прибытия спасательной лодки.

На льдине изначально находились трое животных — взрослая медведица и двое детенышей. Опасаясь за свою жизнь, охотник застрелил медведицу из винтовки, сообщает БЕЛТА.

Сейчас невольный путешественник с небольшими обморожениями находится в медицинском пункте Корал-Харбора (Канада). О судьбе двух медвежат не сообщается.