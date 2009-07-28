Подростки за неделю дважды грабили один и тот же склад

В первый раз семеро подростков ешили «позаимствовать» на складе столичного магазина на улице Ландера немного алкоголя. Тогда им это сошло с рук.

Однако спустя неделю трое из той же компании решили повторить ночной визит за «покупками». На этот раз брали все, что попадалось под руку: сигареты, жевательную резинку, шоколад, кофе, мыло. В конечном итоге общая стоимость награбленного ими за два «похода» перевалила отметку в 8 миллионов белорусских рублей.

Все украденное подростки хранили в квартире у знакомого, который был непричастен к похищенному. Задержали их спустя несколько дней после повторной кражи, подростков подвела излишняя болтливость: они не единожды хвастались перед сверстниками тем, что у них «этого добра» хватает.

Как выяснилось в ходе разбирательства, большинство фигурантов несовершеннолетние. Кое-кто из них несколько лет до этого состоял на учете в инспекции по делам несовершеннолетних, а также в психоневрологическом диспансере.

Теперь малолетним расхитителям грозит еще и лишение свободы сроком до четырех лет по статье 205 часть 2 УК Республики Беларусь «Кража», сообщает агентство «Минск-Новости».