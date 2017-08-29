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Подробности жуткой аварии на Алтуфьевском шоссе в Москве: погибла 44-летняя белоруска, ее сын в больнице

29 августа 2017 16:32
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Новости Беларуси. В Москве расследуют обстоятельства жуткого ДТП, в котором погибла 44-летняя белоруска из Гомеля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подробности жуткой аварии на Алтуфьевском шоссе в Москве: погибла 44-летняя белоруска, ее сын в больнице-1

За жизнь её 10-летнего сына борются в врачи, мальчик в стабильно тяжелом состоянии. Это произошло на Алтуфьевском шоссе.

Подробности жуткой аварии на Алтуфьевском шоссе в Москве: погибла 44-летняя белоруска, ее сын в больнице-3

Мать с ребенком переходили дорогу по пешеходному переходу на зеленый, когда их на огромной скорости сбил автомобиль, проехавший на запрещающий сигнал светофора. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Подробности жуткой аварии на Алтуфьевском шоссе в Москве: погибла 44-летняя белоруска, ее сын в больнице-5

# происшествия # Фотофакт # Авария в России

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