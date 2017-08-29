Подробности жуткой аварии на Алтуфьевском шоссе в Москве: погибла 44-летняя белоруска, ее сын в больнице

Новости Беларуси. В Москве расследуют обстоятельства жуткого ДТП, в котором погибла 44-летняя белоруска из Гомеля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Москве расследуют обстоятельства жуткого ДТП, в котором погибла 44-летняя белоруска из Гомеля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За жизнь её 10-летнего сына борются в врачи, мальчик в стабильно тяжелом состоянии. Это произошло на Алтуфьевском шоссе.
Мать с ребенком переходили дорогу по пешеходному переходу на зеленый, когда их на огромной скорости сбил автомобиль, проехавший на запрещающий сигнал светофора. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.