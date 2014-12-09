Подробности жестокого убийства в Оршанском районе: россиянин убил таксиста из ревности к бывшей возлюбленной

Новости Беларуси. Бездыханное тело таксиста в ночь на 1 марта обнаружили дорожные рабочие в Оршанском районе. Его автомобиль в исправном состоянии нашли неподалеку.



По подозрению в убийстве вскоре задержали 31-летнего гражданина России. Как выяснилось, раньше он встречался с невестой убитого. Приехав в Беларусь, россиянин некоторое время следил за своим заклятым соперником, а потом, сев в такси под видом клиента, напал на него с ножом.

Подробности преступления ужасают: мужчина тщательно планировал убийство.

Пресс-служба Следственного комитета Республики Беларусь:

После совершения преступления он предпринял активные меры к сокрытию материальных следов: переоделся, сжег одежду, совершил угон автомобиля убитого с целью скрыться с места совершения преступления, а также отсрочить время обнаружения трупа. В настоящее время по уголовному делу завершен весь комплекс следственных действий. Деяния обвиняемого квалифицированы по признакам двух составов преступлений, предусмотренных п.6 ч.2 ст.139 (убийство, совершенное с особой жестокостью), ч.1 ст.214 (угон транспортного средства) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

На минувшей неделе было завершено расследование еще одного громкого уголовного дела об убийстве Юлии Соломатиной.

Девушка пропала, согласившись пойти на свидание после переписки в социальной сети. Трагедия произошла летом. Однако по-настоящему шокирующие, даже, дикие, подробности нам стали известны только сейчас. Особо впечатлительным зрителям мы не рекомендуем смотреть следующий сюжет. Ей невероятно тяжело, практически невозможно находиться в этом доме. Ведь улыбка ее Юли на каждой фотографии теперь – самое дорогое и, вместе с тем, напоминание о самом страшном. Здесь мама гордится красавицей-выпускницей, а здесь они вместе на отдыхе. Людмила вспоминает, как много во время того отпуска у них было разговоров о планах, о будущем. Будущем, которого у ее дочери больше нет. Подробности вы узнаете из видео.