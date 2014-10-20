Подробности жестокого убийства цыганской семьи в Жлобине: подозреваются младший сын и жена старшего

Новости Беларуси. В убийстве семьи из трёх человек в Жлобине подозревают младшего сына и жену старшего.



Сгоревший автомобиль несколько дней назад был найден в лесном массиве под Жлобином. Экспертиза показала, что обгоревшие тела принадлежат членам одной семьи – 53-летнему мужчине, его 49-летней супруге и их старшему сыну 30 лет.

Как сообщает «Комсомольская правда», речь идет о цыганской семье, правда, убитая женщина была славянкой, в молодости вышла замуж за цыгана и давно жила по цыганским традициям.

Следственный комитет Республики Беларусь:

По версии следствия, они были убиты в своем домовладении, после чего вывезены в лесной массив и сожжены в автомобиле. Благодаря слаженным действиям следователей и сотрудников уголовного розыска в течение суток были установлены подозреваемые в убийстве. Ими оказались близкие родственники погибших.

К жестокому убийству могут быть причастны родные люди жертв - младший сын и жена старшего сына. Обоим подозреваемым всего 22 года. Молодые люди задержаны.

Что толкнуло их на преступление, еще предстоит выяснить.

Соседи и родственники погибших пребывают в шоке. И предполагают: причина трагедии кроется в давнем семейном конфликте.

Жена старшего сына стала тайком встречаться с младшим братом. Родители, естественно, были против.

Вот парочка и решила свести счеты со всеми, кто был против их так называемого счастья. Правда, молодые люди, наверное, забыли, о детях.

Дети старшего сына и его супруги – главной подозреваемой в жестоком преступлении – несовершеннолетние.

Со слов соседей, шестилетний и семимесячный малыши, пока идет следствие, находятся у родственников.

«Комсомольская правда в Беларуси»:

Между молодыми людьми – ровесниками, младшим сыном и женой старшего брата - возникла любовная связь. Родители были против, поэтому парочка и решила убить всех недовольных своими отношениями. По неофициальной информации, влюбленные сначала планировали для своих родных гуманную смерть - хотели убить их во сне. В интернете нашли рецепт снотворного и добавили вещество в котлеты. Но что-то не рассчитали – котлеты вышли слишком горькими и есть их никто не захотел.

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