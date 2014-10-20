Прямой эфир

Подробности жестокого убийства цыганской семьи в Жлобине: подозреваются младший сын и жена старшего

20 октября 2014 13:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В убийстве семьи из трёх человек в Жлобине подозревают младшего сына и жену старшего.

Сгоревший автомобиль несколько дней назад был найден в лесном массиве под Жлобином. Экспертиза показала, что обгоревшие тела принадлежат членам одной семьи – 53-летнему мужчине, его 49-летней супруге и их старшему сыну 30 лет.

Как сообщает «Комсомольская правда», речь идет о цыганской семье, правда, убитая женщина была славянкой, в молодости вышла замуж за цыгана и давно жила по цыганским традициям.

Следственный комитет Республики Беларусь:
По версии следствия, они были убиты в своем домовладении, после чего вывезены в лесной массив и сожжены в автомобиле. Благодаря слаженным действиям следователей и сотрудников уголовного розыска в течение суток были установлены подозреваемые в убийстве. Ими оказались близкие родственники погибших.

К жестокому убийству могут быть причастны родные люди жертв - младший сын и жена старшего сына. Обоим подозреваемым всего 22 года. Молодые люди задержаны.

Что толкнуло их на преступление, еще предстоит выяснить.

Соседи и родственники погибших пребывают в шоке. И предполагают: причина трагедии кроется в давнем семейном конфликте.

Жена старшего сына стала тайком встречаться с младшим братом. Родители, естественно, были против.

Вот парочка и решила свести счеты со всеми, кто был против их так называемого счастья. Правда, молодые люди, наверное, забыли, о детях.

Дети старшего сына и его супруги – главной подозреваемой в жестоком преступлении – несовершеннолетние.

Со слов соседей, шестилетний и семимесячный малыши, пока идет следствие, находятся у родственников.

«Комсомольская правда в Беларуси»:
Между молодыми людьми – ровесниками, младшим сыном и женой старшего брата - возникла любовная связь. Родители были против, поэтому парочка и решила убить всех недовольных своими отношениями. По неофициальной информации, влюбленные сначала планировали для своих родных гуманную смерть - хотели убить их во сне. В интернете нашли рецепт снотворного и добавили вещество в котлеты. Но что-то не рассчитали – котлеты вышли слишком горькими и есть их никто не захотел.

Несколько лет назад дело о заказном убийстве в буквальном смысле шокировало общественность. Реальная история, которая запросто могла стать сюжетом детектива, разыгралась в Минске.

Директор коммерческой фирмы решил избавиться от компаньона по бизнесу с помощью киллера. За физическую расправу назначил вознаграждение в 15 тысяч долларов.

Правда на заманчивое предложение откликнулись правоохранители и отправили на сделку законспирированного сотрудника.

Заказчик что называется «клюнул». На первой же встрече оперативник получил аванс в 500 долларов, информацию о жертве и фотографию. Чтобы убедить бизнесмена в серьезности намерений, правоохранители разработали целую многоходовую комбинацию. Какую? Все подробности вы узнаете из видео.

# происшествия # Убийство

Другие новости рубрики

Все новости
Подростки, сбежавшие из Могилевского спецучилища неделю назад, найдены
20 октября 2014 12:51

Подростки, сбежавшие из Могилевского спецучилища неделю назад, найдены

Гродненский район: в пьяной драке 48-летний сын убил отца
20 октября 2014 12:28

Гродненский район: в пьяной драке 48-летний сын убил отца

Двое детей в Бобруйске чуть не задохнулись во время пожара, пока их мать была на слете байкеров
20 октября 2014 07:21

Двое детей в Бобруйске чуть не задохнулись во время пожара, пока их мать была на слете байкеров