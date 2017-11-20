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Подробности смертельного ДТП в Петриковском районе: погибли супруги и 3-летний ребенок

20 ноября 2017 11:06
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Новости Беларуси. Утром 20 ноября в Петриковском районе лоб в лоб столкнулись грузовик и легковой автомобиль.

По информации МЧС, жертвами аварии стали три человека.

В ДТП погибли супруги и ребенок – здесь подробнее.

Подробности смертельного ДТП в Петриковском районе: погибли супруги и 3-летний ребенок-1

За рулем Opel находился 56-летний мужчина, а пассажирами были 30-летняя женщина и 3-летний ребенок. Их тела были извлечены спасателями из поврежденного автомобиля.

Названа предварительная причина трагедии.

Выясняются обстоятельства и причины аварии.

# происшествия # Фотофакт # ДТП

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