Подробности смертельного ДТП в Петриковском районе: погибли супруги и 3-летний ребенок

В ДТП погибли супруги и ребенок – здесь подробнее .

Новости Беларуси. Утром 20 ноября в Петриковском районе лоб в лоб столкнулись грузовик и легковой автомобиль.

За рулем Opel находился 56-летний мужчина, а пассажирами были 30-летняя женщина и 3-летний ребенок. Их тела были извлечены спасателями из поврежденного автомобиля.

Выясняются обстоятельства и причины аварии.