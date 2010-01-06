Подробности экстренной остановки поезда Калиниград-Москва в Орше

В Орше работает наш корреспондент Яна Шипко. И сейчас она на прямой телефонной связи со студией. Яна, здравствуйте! Что известно к этому часу?

Яна Шипко, региональный корреспондент СТВ:

Из-за угрозы взрыва из поезда Калининград-Москва на станции Орша были эвакуированы 536 человек. В час ноль семь скорый поезд экстренно остановился на второй платформе южной стороны оршанского вокзала. Начальник поезда по громкой связи попросил пассажиров покинуть состав. До этого неизвестный по телефону сообщил дежурному по вокзалу в Смоленске, что в одном из вагонов заложена бомба. Информация о минировании оказалась ложной. Проверка состава заняла более двух часов. В операции были задействованы саперы с собаками, несколько бригад скорой помощи, сотрудники МЧС и милиции. Все это время пассажиры находились в здании оршанского вокзала. Им бесплатно были предложены чай и медицинская консультация. Пассажиров с детьми разместили в комнате матери и ребенка. В 3.30 состав возобновил следование на Москву. Всего поезд находится в пути 21 час, делая остановки на 12 станциях. В результате ложного минирования поезд прибыл на конечную станцию с двухчасовым опозданием.

Спасибо. На прямой телефонной связи со студией из Орши была наш корреспондент Яна Шипко. В Москве также работает съемочная группа СТВ, которая встречала поезд номер тридцать Калининград – Москва. Мы следим за развитием событий. И новая информация в наших следующих выпусках новостей.