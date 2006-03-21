Подразделения МЧС готовы к паводку

Хотя, по прогнозам синоптиков, приток воды практически во всех реках и водохранилищах Минской области будет несколько ниже нормы, подразделения МЧС серьезно готовятся к предстоящему паводку.На реках Беларуси еще сохраняется ледостав. Лишь на отдельных участках Немана, Днепра, Сожа и Припяти образовались полыньи. Таково нынешнее состояние рек и водоемов республики, сообщили в Гидрометеоцентре. По оценке специалистов, в нынешнем году половодье ожидается на уровне средних многолетних значений. Однако, все будет зависеть от погодных условий. Если наступит быстрое таяние снега, то подтопления населенных пунктов, особенно в районе бассейна реки Припять, не избежать. Наибольшие подтопления сельхозугодий и населенных пунктов синоптики прогнозируют на территории Брестской и Гомельской областей. В столичном регионе разработан и утвержден план по предупреждению затоплений и их последствий, уточнены составы эвакуационных комиссий, порядок оповещения населения. Подготовлена техника, проверены гидротехнические сооружения. Для обеспечения ликвидации последствий паводка на Минщине может быть задействовано до 300 бульдозеров, 350 экскаваторов, 260 подъемных кранов и другая специальная техника. По словам пресс-секретаря Минского областного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям Анастасии Клебан, уже создана рабочая группа для сбора и обработки информации о паводковой ситуации, координации действий органов госуправления. При необходимости члены республиканской комиссии по ЧС будут выезжать в наиболее паводкоопасные районы для оперативного решения вопросов оказания помощи населению.