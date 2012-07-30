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Подполковник финансой милиции задержан с поличным при получении взятки в размере 2500 долларов

30 июля 2012 18:56
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Новости Беларуси. Сотрудник комитета государственного контроля задержан сотрудниками КГБ.  В течение нескольких лет подполковник финансовой милиции помогал уйти от госпроверок и получал за это большие деньги.

На нетрудовые доходы старший инспектор так же строил двухкомнатную квартиру в одном из элитных домов столицы. Стройматериалы ему передавались бесплатно. При получении  взятки в размере 2 500 долларов США офицер был задержан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Артур Стрех, исполняющий обязанности начальника ЦИОС КГБ Республики Беларусь:
Сотрудник финансовой милиции длительное время сам занимался оперативно-розыскной деятельностью и поэтому поймать его с поличным было не просто. Он тщательно консультировал своих клиентов и назначал им встречи в ранее запланированных местах с соблюдением всех необходимых мер безопасности. В ходе следствия было установлено, что большинство обманутых им коммерсантов  - это его близкие друзья. Обманывал он не только друзей, но и сослуживцев. Известно, что он сдавал в аренду служебное жильё,  предоставленное ему следственным комитетом  государственного контроля. Естественно, доходы он не декларировал. 

Такой  случай коррупционных проявлений со стороны сотрудников правоохранительных и контролирующих органов не единичен. Так  при получении взятки в размере 570 долларов США был задержан старший инспектор Комитета госконтроля  по Гродненской области. Сотрудник финансовой милиции неоднократно получал в качестве взяток от одного из жителей Гродно деньги, за решение вопроса о затягивании следствия и прекращения расследования по возбужденному в его отношении уголовному делу.

# происшествия # Коррупция

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