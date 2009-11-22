Подозреваемый в ограблении банка съел улику

35-летний Джон Форд был задержан 19 ноября после того, как полиция получила сообщение об ограблении.
Грабитель пришел в отделение банка и передал кассиру записку с требованием денег. Получив необходимую сумму, размер которой не уточняется, Форд сел в автомобиль и скрылся.
Вскоре после этого полиция остановила машину, подходившую под описание, данное сотрудниками банка. В автомобиле были найдены вынесенные из банка наличные в специальной упаковке, разбрызгивающей краситель при попытке вскрытия.
По предварительной версии, подозреваемый сжевал именно записку с требованием денег, пока полицейские осматривали его. Это видно на видеозаписи, которая велась во время задержания.