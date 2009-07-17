Подозреваемые в терактах в Джакарте останавливались в гостинице «Мариотт»

Это один из двух отелей, рядом с которым произошел взрыв. Преступники жили на 18-м этаже, где впоследствии полицией были обнаружены и обезврежены взрывные устройства. По предварительной версии к терактам в двух фешенебельных отелях – «Мариотт» и «Ритц-Карлтон» – причастны смертники. В результате взрывов погибли около десяти человек, ранены более полусотни. Среди них – граждане Новой Зеландии, США, Австралии, Канады, Индии, Нидерландов, Норвегии и Южной Кореи. Сейчас район происшествия оцеплен полицией.