Подозреваемые в нападении на сатирический журнал во Франции захватили заложников: 2 человека погибли, 20 ранены

Новости Франции. Во Франции братья Куаши, подозреваемые в нападении на сатирический журнал «Шарли Эбдо», захватили заложников. Это произошло в полусотне километров к северу от Парижа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полиция ведет преследование автомобиля преступников, в том числе на вертолётах.

Сообщается, что во время погони была слышна стрельба. В результате перестрелки между злоумышленниками и правоохранителями 2 человека убиты, 20 получили ранения.

Напомним, 7 января в результате теракта в редакции журнала «Шарли Эбдо» в Париже погибли 12 человек, тяжелые ранения получили 11.