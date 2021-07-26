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Подавший сигнал тревоги самолёт «Белавиа» совершил посадку в Домодедово

26 июля 2021 11:12
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Подавший сигнал тревоги самолет «Белавиа» в подмосковном Домодедово благополучно приземлился на одном двигателе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Boeing 737, выполнявший рейс Минск – Анталья, изменил маршрут из-за сработавшего датчика неисправности.

Подавший сигнал тревоги самолёт «Белавиа» совершил посадку в Домодедово-1

На борту находились 189 пассажиров и 7 членов экипажа. Самолет летел в обход Украины, а после подачи сигнала снизился и развернулся. Воздушное судно изменило курс сначала в сторону Воронежа, но из-за необходимости выработать топливо затем взяло курс на Москву. Экипаж совершил посадку на одном двигателе.

Подавший сигнал тревоги самолёт «Белавиа» совершил посадку в Домодедово-4

В настоящее время лайнер освободил взлетно-посадочную полосу и находится на стоянке. Что касается пассажиров, то сейчас они ждут посадки на новый борт. На запасном лайнере они продолжат полет в Анталью.

# Самолет # происшествия # Фотофакт

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