Под Солигорском водитель BMW выстрелил в грудь 59-летнему водителю

Новости Беларуси. Дорожный конфликт под Солигорском едва не закончился трагедией. Владелец BMW обогнал автомобиль другого водителя, после чего, вытащив мужчину из транспортного средства, стал угрожать, приставив к голове пистолет.

Отмечается, что номера BMW были иностранными.

Далее иностранец выстрелил мужчине в грудь, после чего скрылся с места происшествия.

Раненый мужчина сел в свой автомобиль и доехал до ближайшего городка. Уже оттуда его срочно доставили в больницу. Сотрудники милиции искали иностранца на BMW по всей области. На данный момент известно, что пострадавшему мужчине 59 лет.

На белорусских дорогах все больше хамства и все меньше культуры вождения.

А ведь по ее канонам наглость и лихачество не комильфо. В Гомеле водитель Renault запустил бутылкой в машину, которая его пропустила. В Минске лихача на Audi на светофоре избивали двое из Ford. Как долго автомобилисты будут катиться по маршруту бескультурья и как остановить хамство на дорогах? Здесь подробнее.