Под Смоленском погибли кроме Леха Качиньского глава Бюро нацбезопасности Польши, председатель Нацбанка Польши и еще 80 польских чиновников

На борту разбившегося под Смоленском польского правительственного самолета находились высшие руководители Польши, сообщают польские СМИ.

Правительственный самолет ТУ-154, разбился в Смоленске. На борту находились 132 человека, все погибли.

На борту самолета находился президент Польши Лех Качиньский - он вместе с официальной польской делегацией летел в Катынь для участия в мемориальных мероприятиях, сообщает РИА-НОВОСТИ.

В разбившемся самолете находились президент Польши Лех Качиньский, супруга главы Польши Мария Качиньская, последний президент Польши в изгнании Рышрад Качоровский, глава Института национальной памяти Януш Куртыка, вице-спикер Сейма Польши Ежи Шмайдзиньский, руководитель канцелярии президента Польши Владыслав Стасяк, глава Бюро национальной безопасности Польши Александр Щигло, министры в канцелярии президента Павел Выпых и Мариуш Хандзлик, генеральный секретарь польского Совета по охране памяти борьбы и мученичества Анджей Пшевозник, заместитель главы МИД Польши Анджей Кремер, начальник Генерального штаба Войска Польского Франтишек Гонгор, председатель Национального банка Польши Славомир Скшипек, известные депутаты Сейма Польши Пшемыслав Госевский, Збигнев Вассерман, Иоланта Шыманек-Дереш и Изабелла Яруга-Новацка.

Как сообщил в эфире телеканала "Россия 24" губернатор Смоленской области Сергей Антуфьев, на борту находились 85 членов польской делегации и экипаж.