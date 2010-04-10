Под Смоленском погиб Президент Польши Лех Качиньски

Самолет президента Польши Леха Качиньского разбился на подлете к аэропорту Смоленска. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя польского правительства.

В ГУ МЧС Смоленской области Infox.ru подтвердили информацию о падении самолета, однако отказались подтвердить, что упавший борт принадлежал Польше. Вскоре МЧС России подтвердило, что все находившиеся на борту самолета — 87 человек, в том числе ближайшее окружение президента — погибли.

Как сообщают польские СМИ со ссылкой на представителя МИД Польши Петра Пашковского, самолет разбился неподалеку от военного аэродрома «Северный» под Смоленском. По его словам, на борту помимо Качиньского также находилась его жена и несколько министров польского правительства. По предварительным данным, самолет Ту-154 зацепил дерево при посадке. Сейчас на месте крушения бушует пожар.

Ранее было объявлено, что Качиньский собирался принять участие в траурных мероприятиях под Катынью.