Под Пружанами разбился вертолет Ми-24 ВВС и войск ПВО Республики Беларусь. Три человека погибли

Экипаж в составе трех человек, находившийся на борту, погиб. Комиссия Министерства обороны проводит расследование.
Военное ведомство выражает соболезнование родным и близким погибших летчиков.
Александр Гура, помощник министра обороны Республики Беларусь:
При заходе на посадку в резко усложнившихся метеоусловиях вертолет Ми-24 потерпел крушение. Погибли командир экипажа майор Кохно Олег Владимирович, летчик-штурман капитан Глущенко Денис Олегович, бортовой техник капитан Бобко Валерий Николаевич. По факту происшедшего проводится расследование Комиссии Министерства обороны.