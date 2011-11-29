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Под Пружанами разбился вертолет Ми-24 ВВС и войск ПВО Республики Беларусь. Три человека погибли

29 ноября 2011 18:56
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Новости Беларуси, Брестская область, Пружаны. Трагедия произошла во время плановых учебно-тренировочных полетов. Вертолет разбился при заходе на посадку в районе аэродрома Пружаны в 19.45 29 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

Экипаж в составе трех человек, находившийся на борту, погиб. Комиссия Министерства обороны проводит расследование.

Военное ведомство выражает соболезнование родным и близким погибших летчиков.

Фото. Александр Гура, помощник министра обороны Республики Беларусь

Александр Гура, помощник министра обороны Республики Беларусь:
При заходе на посадку в резко усложнившихся метеоусловиях вертолет Ми-24 потерпел крушение. Погибли командир экипажа майор Кохно Олег Владимирович, летчик-штурман капитан Глущенко Денис Олегович, бортовой техник капитан Бобко Валерий Николаевич. По факту происшедшего проводится расследование Комиссии Министерства обороны.

# происшествия # Техногенные катастрофы # Белоруссия

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