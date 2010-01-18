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Под Оренбургом металлург бросился в печь с температурой 1400 градусов

18 января 2010 12:37
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В Оренбургской области проводится проверка по факту смерти 23-летнего рабочего ОАО «Уральская сталь», который покончил жизнь самоубийством, прыгнув с площадки в печь.

Как сообщает следственное управление СКП по Оренбургской области, ЧП произошло в пятницу в вечернее время.

– Находясь на своем рабочем месте на территории цеха коксо-химического производства ОАО «Уральская сталь» города Новотроицка, 23-летний житель города прыгнул с площадки обслуживания коксовых печей в рабочую печь с химическим веществом температурой более 1400 градусов, – говорится в сообщении.

От полученных ожогов потерпевший скончался на месте. Выясняются обстоятельства происшествия, пишет gazeta.ru.

# происшествия

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