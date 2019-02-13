Под Мстиславлем 6-летний мальчик погиб из-за заноса конных саней
Новости Беларуси. В Мстиславском районе из-за заноса конных саней погиб ребенок.
По информации Следственного комитета, происшествие случилось вечером одиннадцатого февраля. 6-летний мальчик ехал вместе со своей бабушкой, ее сожителем и 4-летним братом на конных санях. Семья возвращалась домой.
Лошадью управляли взрослые. При заезде на придомовую территорию животное поскользнулось и упало. Сани занесло в сарай.
Фото: УГКСЭ по Могилевской области
Мальчик оказался зажат между спинкой саней и балкой сарая. От полученных травм ребенок погиб.
Устанавливаются все обстоятельства случившегося. Проводится проверка. Выясняются причины и условия, которые способствовали произошедшему.
Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято окончательное процессуальное решение.
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