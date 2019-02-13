Под Мстиславлем 6-летний мальчик погиб из-за заноса конных саней

Новости Беларуси. В Мстиславском районе из-за заноса конных саней погиб ребенок.

По информации Следственного комитета, происшествие случилось вечером одиннадцатого февраля. 6-летний мальчик ехал вместе со своей бабушкой, ее сожителем и 4-летним братом на конных санях. Семья возвращалась домой.

Лошадью управляли взрослые. При заезде на придомовую территорию животное поскользнулось и упало. Сани занесло в сарай.