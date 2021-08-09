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Под Минском Volkswagen врезался в пропускавший пешеходов Geely. Есть пострадавшие

09 августа 2021 14:53
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Новости Беларуси. За 7 и 8 августа в Минской области зарегистрировано более 100 аварий, в результате семи 9 человек получили травмы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Под Минском Volkswagen врезался в пропускавший пешеходов Geely. Есть пострадавшие-1

На автотрассе Минск – Дзержинск 21-летний водитель Volkswagen неправильно выбрал скорость и столкнулся со встречным автомобилем Geely, который изначально остановился, чтобы пропустить пешеходов. В результате пострадали водитель и два пассажира автомобиля Volkswagen.

За выходные задержаны около 40 нетрезвых водителей, больше 140 пешеходов привлечены к административной ответственности.

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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