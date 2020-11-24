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Под Минском Volkswagen насмерть сбил перебегавшего дорогу мужчину

24 ноября 2020 14:46
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Новости Беларуси. ДТП под Минском. Погиб пешеход, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Трагедия произошла на 27-м километре трассы Колодищи – Заславль.

Под Минском Volkswagen насмерть сбил перебегавшего дорогу мужчину-1

Минчанин на Volkswagen ехал в направлении Заславля. Внезапно дорогу стал перебегать мужчина, и водитель не смог его объехать. От полученных травм пешеход погиб на месте.

Участок дороги, где произошло происшествие, не освещается. Мужчина не был обозначен фликерами.

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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