Под Минском Volkswagen насмерть сбил перебегавшего дорогу мужчину

Новости Беларуси. ДТП под Минском. Погиб пешеход, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Трагедия произошла на 27-м километре трассы Колодищи – Заславль.

Минчанин на Volkswagen ехал в направлении Заславля. Внезапно дорогу стал перебегать мужчина, и водитель не смог его объехать. От полученных травм пешеход погиб на месте.

Участок дороги, где произошло происшествие, не освещается. Мужчина не был обозначен фликерами.