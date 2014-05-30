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Под Минском средь бела дня на глазах у прохожих жестоко убили медсестру

30 мая 2014 16:00
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Новости Беларуси. Шокирующее преступление произошло на глазах у прохожих. Поселок Лесной Минского района, около четырех часов дня.

Женщина возвращалась с работы. Неподалеку от местного универсама на нее с ножом набросился 29-летний мужчина и стал избивать.

Она громко закричала, что и привлекло внимание прохожих. В момент, когда один из очевидцев, стал приближаться, преступник поспешил скрыться.

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На его беду преследователем оказался сотрудник правоохранительных органов, который быстро сумел задержать беглеца и впоследствии передал его милиции. 

Женщину доставили в больницу, где она скончалась спустя час. На теле обнаружено 11 колото-резаных ранений.

Женщине был 41 год, она работала медсестрой в больнице. Мотивы преступления предстоит установить.

Напомним, год назад в Орше средь бела дня произошло шокирующее убийство. На глазах у многочисленных прохожих 29-летний мужчина жестоко расправился со своей бывшей женой. Причем нападение произошло у здания суда. По словам очевидцев, сначала он нанес несколько ножевых ранений девушке, а затем уже ударил себя ножом в грудь. 19-летняя женщина скончалась на месте происшествия. Чуть позже выяснилось, что мотивом стала ревность... Подробности вы узнаете из видео.

# происшествия # Убийство

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