Под Минском сотрудникам госавтоинспекции лишь за одни сутки пришлось дважды открывать огонь по колесам автомобилей

Автомобилями управляли пьяные водители. В Узденском районе нетрезвого лихача преследовали сразу двумя экипажами.

Вначале водитель под градусом на предельной скорости укрощал дороги райцентра - под колесами чуть было не оказались несколько человек. Затем в сопровождении сирен выскочил на трассу.

Им оказалось не по пути, но по дороге. Андрей Обозный всего пару часов как вышел на дежурство, когда авто с неуправляемым водителем, видимо, решило обуздать узденский асфальт. Вначале – при лимите в 40 - было плюс-минус 70 в час. Стритрейсер, будто не заметив пролетел спящего полицейского, зато его заметил – бодрствующий инспектор.

Гонки оказались - почти на выживание. Под колесами лихача едва не повернулась вспять жизнь сразу нескольких пешеходов. Резвый рулевой, поравнявшись с отделением милиции, словно в издевку, поддал газу. На спидометре в населенном пункте - уже далеко за сотню.

Превысив скоростную черту и выскочив из городской, лихач едет к деревне Валерьяны, но на этом не успокаивается – вдруг разворачивается обратно – в сторону Узды. На хвосте – машина ДПС. Но мужчина в красном Фольксвагене, выписывая синусоиды колесами, упорно летит на четырехколесную преграду. Первой жертвой цветной иномарки оказался черно-белый жезл. Он от столкновения просто разлетелся. Буквально через пару метров и уже на куда большей скорости в колеса полетели пули.

Машина без тормозов метров через пятьсот все-таки остановилась, причем градус в авто можно было измерять со всех сторон – пьяными оказались не только рулевой, но и штурман, и пассажиры с задних сидений. Кстати, по сарказму судьбы именно на этом магистральном направлении и в марте случился тот самый «живой щит». Вот только направление этой погони вписалось даже в крутой форсаж.

