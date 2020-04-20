Прямой эфир

Под Минском при столкновении с Mercedes погибли водитель и пассажир Opel

20 апреля 2020 06:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 19 апреля примерно в шесть часов утра в Минском районе в аварии погибли два человека. 

Как сообщает МВД Беларуси, водитель Opel двигался по трассе М1. На 380 км дороги машина выехала на встречную полосу и врезалась в Mercedes. 

В ДТП погибли водитель и пассажир Opel. Водителю второй машины госпитализация не потребовалась. Установлено, что Mercedes не осуществлял сопровождение и ехал с выключенными проблесковыми маячками. 

К месту аварии выезжали следователи, эксперты и спасатели. Инспекторы ГАИ обеспечивали безопасный проезд. 

Несколько недель назад в Ивьевском районе Peugeot выехал на встречку и влетел под грузовик.

Водитель легковушки получил серьёзные травмы – здесь подробности

# Авария в Минской области # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Жабинковском районе Hyundai врезался в дерево, погибли водитель и пассажир
20 апреля 2020 06:26

В Жабинковском районе Hyundai врезался в дерево, погибли водитель и пассажир

Ночью в Полоцком районе перевернулся BMW, погиб водитель
18 апреля 2020 10:43

Ночью в Полоцком районе перевернулся BMW, погиб водитель

В Слуцке загорелась комната общежития. Эвакуировали 64 человека
17 апреля 2020 15:45

В Слуцке загорелась комната общежития. Эвакуировали 64 человека