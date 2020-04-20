Под Минском при столкновении с Mercedes погибли водитель и пассажир Opel

Новости Беларуси. 19 апреля примерно в шесть часов утра в Минском районе в аварии погибли два человека.

Как сообщает МВД Беларуси, водитель Opel двигался по трассе М1. На 380 км дороги машина выехала на встречную полосу и врезалась в Mercedes.

В ДТП погибли водитель и пассажир Opel. Водителю второй машины госпитализация не потребовалась. Установлено, что Mercedes не осуществлял сопровождение и ехал с выключенными проблесковыми маячками.

К месту аварии выезжали следователи, эксперты и спасатели. Инспекторы ГАИ обеспечивали безопасный проезд.

Несколько недель назад в Ивьевском районе Peugeot выехал на встречку и влетел под грузовик.