Под Минском поляк на «БМВ» задавил двух белорусов

Жертвы ДТП - жители Борисовского района 49 и 27 лет, сообщает www.ctv.by со ссылкой на «Звязду».
С начала года на Белорусской железной дороге произошло 192 несчастных случая с участием пассажиров и пешеходов. В результате погибло 120 человек и 72 получили травмы различной степени тяжести.
Серия дерзких атак в Багдаде унесла жизни более сотни людей. Около трёхсот человек получили ранения.
Жертв удалось избежать только благодаря своевременной эвакуации населения.
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