Под Минском поляк на «БМВ» задавил двух белорусов

Два человека погибли 1 ноября в Молодечненском районе в результате наезда автомобиля «БМВ», за рулем которого находился гражданин Польши.

Жертвы ДТП - жители Борисовского района 49 и 27 лет, сообщает www.ctv.by со ссылкой на «Звязду».