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Под Минском поляк на «БМВ» задавил двух белорусов

03 ноября 2010 10:28
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Два человека погибли 1 ноября в Молодечненском районе в результате наезда автомобиля «БМВ», за рулем которого находился гражданин Польши.

Жертвы ДТП - жители Борисовского района 49 и 27 лет, сообщает www.ctv.by со ссылкой на «Звязду».

# происшествия

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