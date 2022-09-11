Под Минском найдены два тела: мужчина застрелил свою спутницу, поджёг дом и покончил с собой

Новости Беларуси. Два тела с огнестрельными ранениями найдены в горевшем коттедже под Минском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Следственный комитет опубликовал видео с места происшествия в агрогородке Ждановичи.

Уже установлена предварительная версия произошедшего: накануне вечером мужчина и женщина распивали в доме спиртные напитки. Между ними возник конфликт. Мужчина застрелил свою спутницу, поджег дом и затем покончил с собой.