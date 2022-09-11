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Под Минском найдены два тела: мужчина застрелил свою спутницу, поджёг дом и покончил с собой

11 сентября 2022 13:32
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Новости Беларуси. Два тела с огнестрельными ранениями найдены в горевшем коттедже под Минском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Следственный комитет опубликовал видео с места происшествия в агрогородке Ждановичи.  

Под Минском найдены два тела: мужчина застрелил свою спутницу, поджёг дом и покончил с собой-1

Уже установлена предварительная версия произошедшего: накануне вечером мужчина и женщина распивали в доме спиртные напитки. Между ними возник конфликт. Мужчина застрелил свою спутницу, поджег дом и затем покончил с собой.  

Под Минском найдены два тела: мужчина застрелил свою спутницу, поджёг дом и покончил с собой-4

Им обоим было по 50 лет. В коттедже также были найдены оружие и боеприпасы. Причем значительный арсенал. Назначены дополнительные экспертизы. Возбуждено уголовное дело.  

# Убийство # происшествия # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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