Под Минском Mercedes-Benz насмерть сбил пешехода

Новости Беларуси. Авария на 31-м километре трассы Р28 Минск – Молодечно – Нарочь, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Водитель автомобиля Mercedes-Benz, двигавшийся в сторону Молодечно, недалеко от деревни Щербины сбил пешехода.
Новости Беларуси. Авария на 31-м километре трассы Р28 Минск – Молодечно – Нарочь, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Водитель автомобиля Mercedes-Benz, двигавшийся в сторону Молодечно, недалеко от деревни Щербины сбил пешехода.
В результате ДТП мужчина от полученных телесных повреждений скончался на месте. Известно, что он был без светоотражающих элементов.
Причину нахождения мужчины на проезжей части, а также его физическое состояние выяснит следствие. По факту ДТП проводится проверка.