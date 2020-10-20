Под Минском Mercedes-Benz насмерть сбил пешехода

Новости Беларуси. Авария на 31-м километре трассы Р28 Минск – Молодечно – Нарочь, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Водитель автомобиля Mercedes-Benz, двигавшийся в сторону Молодечно, недалеко от деревни Щербины сбил пешехода.

В результате ДТП мужчина от полученных телесных повреждений скончался на месте. Известно, что он был без светоотражающих элементов.