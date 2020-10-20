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Под Минском Mercedes-Benz насмерть сбил пешехода

20 октября 2020 14:15
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Новости Беларуси. Авария на 31-м километре трассы Р28 Минск – Молодечно – Нарочь, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Водитель автомобиля Mercedes-Benz, двигавшийся в сторону Молодечно, недалеко от деревни Щербины сбил пешехода.

Под Минском Mercedes-Benz насмерть сбил пешехода-1

В результате ДТП мужчина от полученных телесных повреждений скончался на месте. Известно, что он был без светоотражающих элементов.

Под Минском Mercedes-Benz насмерть сбил пешехода-4

Причину нахождения мужчины на проезжей части, а также его физическое состояние выяснит следствие. По факту ДТП проводится проверка.

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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