Под Минском изъято 65 марок с психотропами
Новости Беларуси. Утром 22 февраля в агрогородке Ждановичи изъято 65 марок с психотропными веществами.
По сведениям УВД Миноблисполкома, психотропы были обнаружены в автомобиле Peugeot. Там же находились все необходимые для расфасовки веществ предметы.
Фото: УВД Миноблисполкома
Задержаны два безработных жителя Минского региона. Молодые люди подозреваются в распространении LSD.
Фото: УВД Миноблисполкома
Наркоконтролерами было выявлено более 15 закладок на территории агрогородка. Предполагается, что молодые люди могли продавать психотроп жителям Минска.
Всего изъято 65 марок LSD, их примерная стоимость составляет 1,5 тысячи долларов.
Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.328 УК.
На неделе в Минске задержан школьник.
Молодой человек подозревается в продаже веществ через интернет-магазин – здесь подробнее.