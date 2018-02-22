Под Минском изъято 65 марок с психотропами

Новости Беларуси. Утром 22 февраля в агрогородке Ждановичи изъято 65 марок с психотропными веществами. По сведениям УВД Миноблисполкома, психотропы были обнаружены в автомобиле Peugeot. Там же находились все необходимые для расфасовки веществ предметы.

Фото: УВД Миноблисполкома

Задержаны два безработных жителя Минского региона. Молодые люди подозреваются в распространении LSD.

Фото: УВД Миноблисполкома

Наркоконтролерами было выявлено более 15 закладок на территории агрогородка. Предполагается, что молодые люди могли продавать психотроп жителям Минска.

Фото: ГКСЭ