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Под Минском изъято 65 марок с психотропами

22 февраля 2018 08:49
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Новости Беларуси. Утром 22 февраля в агрогородке Ждановичи изъято 65 марок с психотропными веществами.  

По сведениям УВД Миноблисполкома, психотропы были обнаружены в автомобиле Peugeot. Там же находились все необходимые для расфасовки веществ предметы.  

Под Минском изъято 65 марок с психотропами-1

Фото: УВД Миноблисполкома  

Задержаны два безработных жителя Минского региона. Молодые люди подозреваются в распространении LSD.  

Под Минском изъято 65 марок с психотропами-4

Фото: УВД Миноблисполкома  

Наркоконтролерами было выявлено более 15 закладок на территории агрогородка. Предполагается, что молодые люди могли продавать психотроп жителям Минска.  

Под Минском изъято 65 марок с психотропами-7

Фото: ГКСЭ  

Всего изъято 65 марок LSD, их примерная стоимость составляет 1,5 тысячи долларов.  

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.328 УК.  

На неделе в Минске задержан школьник.  

Молодой человек подозревается в продаже веществ через интернет-магазин – здесь подробнее.  

# происшествия # Наркотики # Фотофакт

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