Под Минском две школьницы на скутере врезались в микроавтобус. Девушка-водитель в реанимации

Новости Беларуси. 15-летние школьницы решили прокатиться на скутере, который отложили у своего знакомого. Поездка закончилась печально: девушка-водитель с тяжелыми травмами головы и ушибом позвоночника находится в реанимации.

Как сообщает пресс-служба УВД Миноблисполкома, ДТП произошло вчера, около 21.20 в посёлке Привольный Минского района. Девушка-водитель, не имеющая водительского удостоверения, не справилась с управлением и врезалась в микроавтобус Volkswagen Transporter, припаркованный у проезжей части. При столкновении скутер опрокинулся, девушки ударились об асфальт.

ДТП с участием школьника произошло 27 августа в Гомельской области. Поздно вечером автомобиль, за рулём которого находился ученик десятого класса, опрокинулся. Водитель не справился с управлением. В салоне автомобиля находились два 16-летних пассажира. Все участники происшествия с травмами различной степени тяжести госпитализированы. По информации УВД Гомельского облисполкома, школьник взял автомобиль у родителей. Правоохранителями возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 317 УК РБ. Нарушителю может грозить до двух лет лишения свободы.

Госавтоинспекция призывает взрослых контролировать досуг детей, а также исключить их самостоятельные поездки на транспортных средствах.