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Под Минском 61-летний минчанин на пешеходном переходе насмерть сбил восьмилетнюю девочку

18 июля 2014 11:56
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Новости Беларуси. Трагедия произошла на 23-м километре автодороги Минск – Микашевичи вблизи деревни Белица.

Подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу, водитель «Форд» продолжил движение и сбил восьмилетнюю девочку, которая переходила проезжую часть впереди своей мамы.

Девочка скончалась в карете скорой. 

Напомним, неделю назад в городе Мосты Гродненской области произошло аналогичное происшествие. 12-летний мальчик вышел на пешеходный переход, но перейти дорогу так и не успел. Его сбил 26-летний водитель легковушки. Подробности аварии вы узнаете из видео.

# происшествия # Авария в Минской области

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