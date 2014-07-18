Под Минском 61-летний минчанин на пешеходном переходе насмерть сбил восьмилетнюю девочку

Новости Беларуси. Трагедия произошла на 23-м километре автодороги Минск – Микашевичи вблизи деревни Белица.

Подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу, водитель «Форд» продолжил движение и сбил восьмилетнюю девочку, которая переходила проезжую часть впереди своей мамы.

Девочка скончалась в карете скорой.

Напомним, неделю назад в городе Мосты Гродненской области произошло аналогичное происшествие. 12-летний мальчик вышел на пешеходный переход, но перейти дорогу так и не успел. Его сбил 26-летний водитель легковушки. Подробности аварии вы узнаете из видео.