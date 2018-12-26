Под Малоритой под колёсами грузовика погиб водитель трактора

Новости Беларуси. В Малоритском районе произошло ДТП с участием грузовика и трактора.

Предварительно, произошло столкновение автомобиля МАЗ с полуприцепом и трактора. От удара трактор опрокинулся, а его водителя выбросило из кабины на проезжую часть под колеса грузовика. Мужчина погиб на месте ДТП.