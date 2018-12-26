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Под Малоритой под колёсами грузовика погиб водитель трактора

26 декабря 2018 14:29
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Новости Беларуси. В Малоритском районе произошло ДТП с участием грузовика и трактора.

По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, авария произошла днем 26 декабря.

Под Малоритой под колёсами грузовика погиб водитель трактора -1

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома

Предварительно, произошло столкновение автомобиля МАЗ с полуприцепом и трактора. От удара трактор опрокинулся, а его водителя выбросило из кабины на проезжую часть под колеса грузовика. Мужчина погиб на месте ДТП.

Под Малоритой под колёсами грузовика погиб водитель трактора -4

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома

На месте аварии работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.

На минувших выходных в Бешенковичском районе из-за собаки столкнулись две фуры (читать далее). 

# Авария в Брестской области # происшествия

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