Под Малоритой под колёсами грузовика погиб водитель трактора

Новости Беларуси. В Малоритском районе произошло ДТП с участием грузовика и трактора.
По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, авария произошла днем 26 декабря.
Новости Беларуси. В Малоритском районе произошло ДТП с участием грузовика и трактора.
По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, авария произошла днем 26 декабря.
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома
Предварительно, произошло столкновение автомобиля МАЗ с полуприцепом и трактора. От удара трактор опрокинулся, а его водителя выбросило из кабины на проезжую часть под колеса грузовика. Мужчина погиб на месте ДТП.
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома
На месте аварии работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.
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