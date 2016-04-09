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Под Лидой перевернулся автомобиль с 15-тонной железобетонной плитой на прицепе

09 апреля 2016 16:22
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Новости Беларуси. Под Лидой перевернулся гружёный автомобиль. На прицепе была закреплена железобетонная плита весом 15 тонн. При движении по кольцевому перекрёстку водитель не сбросил скорость до безопасной, в результате чего на повороте груз «потянул» прицеп и кабину вправо.

Мужчина попытался исправить ситуацию и выровнять грузовик, однако это ему не удалось. Машина опрокинулась. К счастью, на дороге в этот момент  попутных автомобилей не было, поэтому никто не пострадал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Аварии # Авария в Гродненской области

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