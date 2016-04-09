Под Лидой перевернулся автомобиль с 15-тонной железобетонной плитой на прицепе

Новости Беларуси. Под Лидой перевернулся гружёный автомобиль. На прицепе была закреплена железобетонная плита весом 15 тонн. При движении по кольцевому перекрёстку водитель не сбросил скорость до безопасной, в результате чего на повороте груз «потянул» прицеп и кабину вправо.

Мужчина попытался исправить ситуацию и выровнять грузовик, однако это ему не удалось. Машина опрокинулась. К счастью, на дороге в этот момент попутных автомобилей не было, поэтому никто не пострадал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.