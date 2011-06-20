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Под Гродно в реке найдено тело 15-летней школьницы, пропавшей полгода назад

20 июня 2011 16:51
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19 июня вблизи деревни Гожа Гродненского района в Немане был обнаружен труп 15-летней гродненской школьницы Анны Цветницкой, пропавшей вместе со знакомым молодым человеком полгода назад.

Основная версия правоохранительных органов — утопление. Следов насильственной смерти на теле погибшей в ходе предварительного осмотра не установлено. Проверку проводит прокуратура Гродненского района. О судьбе Дениса Сотникова не сообщается.

Школьница Анна Цветницкая и 22-летний проводник Денис Сотников пропали вечером 11 января. Около восьми часов вечера несколько человек слышали крики о помощи в районе моста через Нёман в микрорайоне Румлево. Однако тогда водолазы никого не нашли. Тело девушки было найдено только вчера примерно в 18-19 километрах от того места, где ее вместе со спутником видели прошлой зимой, сообщает ctv.by.

Аня Цветницкая и Денис Сотников познакомились «ВКонтакте» накануне Нового года. По словам родственников, между ребятами не было никаких любовных отношений. Денис работал проводником на железной дороге, у него была девушка. Ребят объединяла любовь к истории.

# происшествия

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