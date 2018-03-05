Прямой эфир

Под Добрушем тепловоз протаранил милицейский автомобиль на переезде: 1 человек погиб, 3 – пострадали

05 марта 2018 08:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Служебный автомобиль попал под поезд в Добрушском районе.

По информации УВД Гомельского облисполкома, авария произошла днем 3 марта. Служебный автомобиль Добрушского РОВД столкнулся с тепловозом. Это произошло при переезде нерегулируемого железнодорожного переезда.

В момент ДТП в транспортном средстве находились четыре человека – три правоохранителя и мужчина, задержанный за административное правонарушение.

Правоохранители выехали на вызов в деревню Усохская Буда, где задержали правонарушителя. Его доставляли в Добрушский РОВД.

Милиционер-водитель скончался на месте. Один из пассажиров доставлен в реанимацию с травмами различной степени тяжести, второй – в хирургическое отделение с телесными повреждениями. Задержанный мужчина был доставлен в больницу, но отказался от госпитализации.

Возбуждено уголовное дело.

В сентябре 2017 года в Ивановском районе локомотив протаранил микроавтобус, в котором находились дети.

Взглянуть на покореженный металл осмелились не все – читать далее.

# происшествия # Авария в Гомельской области

Другие новости рубрики

Все новости
В Слониме в четырёхэтажном доме произошёл пожар. Эвакуированы более 40 человек
04 марта 2018 13:07

В Слониме в четырёхэтажном доме произошёл пожар. Эвакуированы более 40 человек

Сотрудники гродненской таможни изъяли у гражданки Польши старинные незадекларированные книги
04 марта 2018 12:21

Сотрудники гродненской таможни изъяли у гражданки Польши старинные незадекларированные книги

Из-за непогоды в Минске увеличивается количество мелких аварий
04 марта 2018 11:02

Из-за непогоды в Минске увеличивается количество мелких аварий