Под Добрушем тепловоз протаранил милицейский автомобиль на переезде: 1 человек погиб, 3 – пострадали

Новости Беларуси. Служебный автомобиль попал под поезд в Добрушском районе.

По информации УВД Гомельского облисполкома, авария произошла днем 3 марта. Служебный автомобиль Добрушского РОВД столкнулся с тепловозом. Это произошло при переезде нерегулируемого железнодорожного переезда.

В момент ДТП в транспортном средстве находились четыре человека – три правоохранителя и мужчина, задержанный за административное правонарушение.

Правоохранители выехали на вызов в деревню Усохская Буда, где задержали правонарушителя. Его доставляли в Добрушский РОВД.

Милиционер-водитель скончался на месте. Один из пассажиров доставлен в реанимацию с травмами различной степени тяжести, второй – в хирургическое отделение с телесными повреждениями. Задержанный мужчина был доставлен в больницу, но отказался от госпитализации.

Возбуждено уголовное дело.

В сентябре 2017 года в Ивановском районе локомотив протаранил микроавтобус, в котором находились дети.