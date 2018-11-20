Прямой эфир

Под Брестом Volkswagen сбил 58-летнего пешехода на нерегулируемом переходе

20 ноября 2018 09:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Микроавтобус сбил пешехода на нерегулируемом переходе в Брестском районе.

По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, авария произошла вечером девятнадцатого ноября. 33-летний водитель Volkswagen совершил наезд на 58-летнего брестчанина. Пешеход пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, слева направо относительно движения транспортного средства.

Пострадавшего доставили в реанимационное отделение больницы, где спустя некоторое время мужчина скончался.

Пешеход не был обозначен световозвращающими элементами.

По факту аварии проводится проверка.

На неделе в Минске микроавтобус наехал на стоящую на тротуаре женщину (читать далее). 

# Авария в Брестской области # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске Citroen съехал в котлован и опрокинулся
20 ноября 2018 08:02

В Минске Citroen съехал в котлован и опрокинулся

Стая волков перебежала из Литвы в Беларусь: видеофакт
20 ноября 2018 07:52

Стая волков перебежала из Литвы в Беларусь: видеофакт

В Минске микроавтобус наехал на стоящую на тротуаре женщину
19 ноября 2018 19:36

В Минске микроавтобус наехал на стоящую на тротуаре женщину