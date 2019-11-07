Под Борисовом в результате столкновения Nissan и Mercedes погибла женщина

Новости Беларуси. В ночь на 7 ноября в Борисовском районе в результате лобового столкновения автомобилей погиб человек.

Как сообщает МВД Беларуси, Nissan двигался по трассе М1. На 430 км неподалёку от деревни Дубовый Лог автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с Mercedes.