Под Борисовом в результате столкновения Nissan и Mercedes погибла женщина
Новости Беларуси. В ночь на 7 ноября в Борисовском районе в результате лобового столкновения автомобилей погиб человек.
Как сообщает МВД Беларуси, Nissan двигался по трассе М1. На 430 км неподалёку от деревни Дубовый Лог автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с Mercedes.
Пассажирка Nissan получила тяжёлые травмы и скончалась в машине скорой помощи. Телесные повреждения получили ещё четыре человека. Двое, включая 7-летнего ребёнка, госпитализированы.
К месту происшествия выбывали СОГ, сотрудники ГАИ, МЧС и медики.
В отношении водителя Nissan возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК РБ.
На предыдущей неделе в Лепельском районе столкнулись две легковушки.
Пострадали три человека – здесь подробности.