Прямой эфир

Под Борисовом в результате столкновения Nissan и Mercedes погибла женщина

07 ноября 2019 09:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В ночь на 7 ноября в Борисовском районе в результате лобового столкновения автомобилей погиб человек. 

Как сообщает МВД Беларуси, Nissan двигался по трассе М1. На 430 км неподалёку от деревни Дубовый Лог автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с Mercedes. 

Под Борисовом в результате столкновения Nissan и Mercedes погибла женщина-1

Фото: МВД Беларуси 

Пассажирка Nissan получила тяжёлые травмы и скончалась в машине скорой помощи. Телесные повреждения получили ещё четыре человека. Двое, включая 7-летнего ребёнка, госпитализированы. 

К месту происшествия выбывали СОГ, сотрудники ГАИ, МЧС и медики. 

Под Борисовом в результате столкновения Nissan и Mercedes погибла женщина-4

Фото: МВД Беларуси 

В отношении водителя Nissan возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК РБ. 

На предыдущей неделе в Лепельском районе столкнулись две легковушки. 

Пострадали три человека – здесь подробности

# Авария в Минской области # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске из-за пожара в общежитии были эвакуированы 150 человек
07 ноября 2019 07:22

В Минске из-за пожара в общежитии были эвакуированы 150 человек

В Гомеле на одном из предприятий погрузчик наехал на мужчину
07 ноября 2019 06:46

В Гомеле на одном из предприятий погрузчик наехал на мужчину

Пьяный минчанин в Серебрянке украл зеркала с шести машин
06 ноября 2019 16:39

Пьяный минчанин в Серебрянке украл зеркала с шести машин