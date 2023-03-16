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Под Борисовом перевернулась маршрутка, 7 человек пострадали

16 марта 2023 06:09
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По предварительной информации, дорожно-транспортное происшествие случилось утром 16 марта в Минской области под Борисовом. Пять человек госпитализированы. 

Сообщается, что перевернулось маршрутное такси. Семь человек получили травмы различной степени тяжести. На место происшествия прибыло пять бригад скорой медпомощи. В результате осмотра пострадавших медиками пять человек госпитализированы в Борисовскую центральную районную больницу. Минздрав Беларуси информирует, что тяжелых травм у пациентов нет. Двоим пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте чрезвычайного происшествия.  

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# ДТП # происшествия # Новости Минска и Минской области

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