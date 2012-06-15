Под Борисовом 13-летнего школьника в наушниках подрезал поезд «Витебск – Минск»

Поезд на большой скорости задел рюкзак на школьнике, который даже не заметил мчащегося на него состава, так как слушал музыку в наушниках. От удара подростка развернуло, отбросило в сторону - он сломал руку при падении. Инцидент произошел 14 июня около 10.15 на пешеходном настиле остановочного пункта «Печенский» под Борисовом.

Малолетний меломан так заслушался, что даже не посмотрел по сторонам, прежде чем переходить рельсы. Разумеется, он не слышал ни сигналы светофора, ни шум приближающегося поезда, ни крики людей на перроне.

Александр Марченко, пресс-секретарь УВД на транспорте МВД Республики Беларусь:

Поездом № 117 Витебск – Минск травмирован 13-летний учащийся 7 класса одной из средних школ Борисова, который доставлен в больницу с диагнозом: закрытый перелом 4 кости левой кисти. В настоящее время пострадавший выписан из больницы.

Транспортная милиция напоминает о том, что категорически запрещается: переходить железнодорожные пути сразу после прохода поезда одного направления, не убедившись в отсутствии встречного поезда; проходить вдоль железнодорожного пути ближе 5 метров от крайнего рельса; оставлять детей без присмотра; подлезать под вагоны и перелезать через автосцепки для перехода через занятый путь; переходить железнодорожные пути в неустановленных местах и перед движущимся поездом. Приближаясь к железной дороге - снимите наушники - в них можно не услышать сигналов поезда!