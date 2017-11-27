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Под Бобруйском рабочего насквозь проткнула доска

27 ноября 2017 18:08
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Новости Беларуси. 43-летний мужчина получил серьезную травму на рабочем месте. Все произошло на территории лесопилки в деревне Березовичи.

Как сообщает «Вечерний Бобруйск», «никто не успел ничего понять. Кусок доски откуда-то прилетел и проткнул мужчину насквозь в области грудной клетки».

По предварительным данным, доска вылетела из пилы пилорамы, работающей рядом.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил охраны труда».

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# происшествия # Несчастный случай

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