Под Бобруйском рабочего насквозь проткнула доска

Новости Беларуси. 43-летний мужчина получил серьезную травму на рабочем месте. Все произошло на территории лесопилки в деревне Березовичи.



Как сообщает «Вечерний Бобруйск», «никто не успел ничего понять. Кусок доски откуда-то прилетел и проткнул мужчину насквозь в области грудной клетки».

По предварительным данным, доска вылетела из пилы пилорамы, работающей рядом.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил охраны труда».



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