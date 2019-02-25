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Под Бобруйском опрокинулась легковушка Volvo. Погиб водитель

25 февраля 2019 13:41
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Новости Беларуси. В Бобруйском районе автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.  

По информации УГАИ МВД Республики Беларусь, авария произошла утром двадцать четвертого января около д. Осово.  

Под Бобруйском опрокинулась легковушка Volvo. Погиб водитель-1

Фото: УГАИ МВД Республики Беларусь  

За рулем автомобиля Volvo находился 38-летний местный житель. Мужчина съехал в кювет, автомобиль опрокинулся. Водитель погиб. Он не был пристегнут ремнем безопасности.  

На минувшей неделе скорая с роженицей на борту попала в ДТП в Бобруйске (читать далее).    

# Авария в Могилевской области # происшествия

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