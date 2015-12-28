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Под Барановичами опрокинулся грузовик с яйцами

28 декабря 2015 12:01
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Новости Беларуси. Необычное ДТП под Барановичами. Ночью 28 декабря грузовик с яйцами опрокинулся на 220 километре автодороги Брест-Минск-граница РФ. В машине находилось три с половиной тонны (180 коробок) куриных яиц.

Когда водитель заметил, что машину стало водить в стороны, было уже слишком поздно. Выглянув в окно, он увидел, что из-под заднего моста летят искры, а также отсутствуют два колеса. Мужчина попытался удержать машину на проезжей части, однако справиться с этой задачей на мокрой дороге не смог. Грузовик опрокинулся.

В результате ДТП водитель не пострадал. Чего не скажешь о хрупком грузе. Сумма ущерба, а также количество разбитых яиц сейчас устанавливается. 

# происшествия # Авария в Брестской области

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